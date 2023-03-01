İsaac Hutchinson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Hutchinson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Hutchinson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Hutchinson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Hutchinson 10 Nisan 2000 tarihinde Eastbourne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Hutchinson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini New Vision yapmaktadır. İsaac Hutchinson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Walsall futbol takımında oynamaktadır. FC Walsall takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Hutchinson'nin FC Walsall ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsaac Hutchinson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Hutchinson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Hutchinson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Hutchinson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Southend United

2 Ekim 2020 yılında Derby

11 Ocak 2021 yılında Forest Green

31 Mayıs 2021 yılında Derby

31 Ocak 2022 yılında Crawley Town

31 Mayıs 2022 yılında Derby

1 Temmuz 2022 yılında FC Walsall

İsaac Hutchinson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Hutchinson şuan FC Walsall takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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