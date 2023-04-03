İsaac James kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac James Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac James adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac James Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac James 28 Ağustos 2004 tarihinde Okpo şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac James Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsaac James, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Lorient B futbol takımında oynamaktadır. FC Lorient B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac James'nin FC Lorient B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac James Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac James futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Lorient B
İsaac James Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac James şuan FC Lorient B takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
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