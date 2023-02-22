İsaac Nassy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Nassy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Nassy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Nassy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Nassy {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Nassy Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Doma United futbol takımında oynamaktadır. Doma United takımına - tarihinde katılmıştır. İsaac Nassy'nin Doma United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Nassy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Nassy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Nassy şuan Doma United takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.
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