İsaac Ogundere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Ogundere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Ogundere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Ogundere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Ogundere 6 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Ogundere Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsaac Ogundere'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsaac Ogundere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Ogundere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında AFC Wimbledon
15 Temmuz 2021 yılında Leatherhead FC
31 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon
1 Şubat 2022 yılında Potters Bar
31 Mayıs 2022 yılında AFC Wimbledon
İsaac Ogundere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Ogundere şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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