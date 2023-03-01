İsaac Olaofe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Olaofe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Olaofe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaac Olaofe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaac Olaofe 21 Kasım 1999 tarihinde Lewisham şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere,Gana uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Tanitoluwaloba Aduraoluwatimileyin Olaofe şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaac Olaofe Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Refuel Performance Management yapmaktadır. İsaac Olaofe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsaac Olaofe'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsaac Olaofe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.twitter.com/tantss_o

İsaac Olaofe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaac Olaofe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaac Olaofe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaac Olaofe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Millwall U18

1 Temmuz 2018 yılında Millwall U21

5 Şubat 2020 yılında Sutton Utd

25 Nisan 2020 yılında Millwall U21

14 Temmuz 2020 yılında St. Johnstone

5 Ekim 2020 yılında Millwall U21

9 Ekim 2020 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2021 yılında Millwall U21

31 Ağustos 2021 yılında Sutton Utd

31 Mayıs 2022 yılında Millwall U21

1 Temmuz 2022 yılında Millwall

1 Ocak 2023 yılında Stockport

İsaac Olaofe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaac Olaofe şuan Stockport County takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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