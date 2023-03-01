İsaac Pitblado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaac Pitblado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaac Pitblado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaac Pitblado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaac Pitblado 3 Ocak 2002 tarihinde Hemel Hempstead şehrinde doğmuştur. İskoçya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Isaac James Millar Pitblado şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaac Pitblado Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 25 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. İsaac Pitblado'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
İsaac Pitblado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaac Pitblado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında QPR U18
1 Temmuz 2020 yılında QPR U21
25 Kasım 2022 yılında Cheshunt
31 Mayıs 2023 yılında QPR U21
İsaac Pitblado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaac Pitblado şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Tottenham Hotspur (-2015), QPR (2015-2020)
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