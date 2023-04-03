İsaak Nwachukwu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaak Nwachukwu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaak Nwachukwu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsaak Nwachukwu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsaak Nwachukwu 7 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Almanya,Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsaak Nwachukwu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOUnited Management GmbH yapmaktadır. İsaak Nwachukwu, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Borussia Dortmund U19 futbol takımında oynamaktadır. Borussia Dortmund U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsaak Nwachukwu'nin Borussia Dortmund U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
İsaak Nwachukwu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsaak Nwachukwu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında B. Dortmund U16
1 Temmuz 2020 yılında B. Dortmund U17
1 Temmuz 2021 yılında B. Dortmund U19
İsaak Nwachukwu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsaak Nwachukwu şuan Borussia Dortmund U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
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