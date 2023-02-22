İsah Ali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsah Ali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsah Ali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsah Ali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsah Ali 3 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsah Ali Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProBall Gh yapmaktadır. İsah Ali, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Remo Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Remo Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. İsah Ali'nin Remo Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İsah Ali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsah Ali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsah Ali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsah Ali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2020 yılında Inter Allies

1 Ekim 2021 yılında Remo Stars FC

İsah Ali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsah Ali şuan Remo Stars FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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