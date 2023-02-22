İsah Magaji kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsah Magaji Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsah Magaji adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsah Magaji Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsah Magaji 1 Mayıs 1990 tarihinde Lafia şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsah Magaji Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. İsah Magaji'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsah Magaji Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsah Magaji futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2018 yılında Kwara United
İsah Magaji Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsah Magaji şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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