İsah Saidu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsah Saidu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsah Saidu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsah Saidu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsah Saidu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsah Saidu Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. İsah Saidu'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsah Saidu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsah Saidu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsah Saidu şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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