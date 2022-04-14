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İsal ne demek, TDK'ya göre İsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

İsal kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "İsal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İsal nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi İsal kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

İsal ne demek, TDK'ya göre İsal kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İsal ne demek? İsal TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi isal kelimesi. Peki isal ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre isal nedir, isal kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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İSAL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İsal kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
İsal kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre isal kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ulaştırma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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