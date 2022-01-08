İsale ne demek, TDK'ya göre İsale kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İsale ne demek? İsale TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi isale kelimesi. Peki isale ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre isale nedir, isale kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSALE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İsale kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İsale kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre isale kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Akıtma

