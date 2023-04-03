İsaque Gavioli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsaque Gavioli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsaque Gavioli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsaque Gavioli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsaque Gavioli 16 Nisan 2001 tarihinde Potirendaba şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Isaque Storoli Gavioli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsaque Gavioli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADRIANO SPORTS yapmaktadır. İsaque Gavioli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Leixões SC futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İsaque Gavioli'nin Leixões SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İsaque Gavioli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsaque Gavioli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsaque Gavioli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsaque Gavioli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Şubat 2021 yılında Confiança-SE

9 Aralık 2021 yılında Atlético-MG U20

15 Aralık 2021 yılında Novorizontino

12 Nisan 2022 yılında Atlético-MG U20

14 Nisan 2022 yılında Internacional

25 Temmuz 2022 yılında Atlético-MG U20

2 Ağustos 2022 yılında Leixões

İsaque Gavioli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsaque Gavioli şuan Leixões SC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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