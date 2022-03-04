İşari Oy ne demek, TDK'ya göre İşari Oy kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İşari oy ne demek? İşari oy TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi işari oy kelimesi. Peki işari oy ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre işari oy nedir, işari oy kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İŞARİ OY NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İşari oy kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre işari oy kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Parmak veya el kaldırarak verilen oy

