1968 yılından beri hizmet veren İşbir Holding'in bağlı oratklığı İşbir Sentetik Dokuma Sanayi AŞ'nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasının ardından şirket yetkilileri, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yazılı bir açıklamada bulunarak konuya ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Peki İşbir Sentetik halka arz ne zaman? Hangi tarihte halka arz edilecek? İşte detaylar...

İŞBİR SENTETİK HALKA ARZ NE ZAMAN? HANGİ TARİHTE HALKA ARZ EDİLECEK?

İşbir Holding yetkililerince, KAP'a yapılan bildiride, İşbir sentetiğin halka arz tarihinin kesin olmamakla birlikte mart ayında izahnamenin netleşmesi ve SPK tarafından duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

İşte KAP'a yapılan açıklama:

"Bağlı Ortaklığımız İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş’nin yapacağı halka arz kapsamında,

Şirketimizin portföyünde bulunan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketinin toplam sermayesinin %89,73’üne karşılık gelen 113.033.257,73 TL nominal değerli paylardan 14.863.987,28-TL nominal değerli kısmının halka arz edilmek suretiyle satılmasına,

Talep toplama süreci sonunda almaya hak kazanılan payların %50’sine kadar olan kısmı için, İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı gün dahil 22 İşlem Günü süre ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi Anonim Şirketi paylarını aralıksız olarak ellerinde tutan Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların bu paylarını, izahnamede açıklanan şartlar ve sürelerde Şirketimize geri satma hakkına sahip olmasına, Oybirliği ile karar verilmiştir."

İŞBİR SENTETİK HAKKINDA

1968 yılında kurulan firma, 50 yılı aşkın tecrübesiyle, güçlü mali yapısı, Holding mülkiyeti, üretim kapasitesi ve kalitesi ile sektörün en önemli oyuncularından biridir.

Üretimin büyük kısmının oluşturan (Big Bag) Endüstriyel Ambalaj ve Halı Altı 1. Ve 2. Taban kumaşında müşterilerimizin dünya çapında güçlü bir çözüm ortağıdır.

BAM ve Turkak’tan akredite laboratuvarlarımızda yapılan testler sonucunda ISO 9001:2000, ISO 22000 ve HACCP sertifikalı gıda Big Bag’lerin satışını yapmaktadır.

Türkiye ve Hindistan’dan alternatifli tedarik olanağı,

Kimya, Gıda, İlaç ve Tarım sektörlerinde geniş müşteri portföyü,

Teklif, sipariş ve numune taleplerinize verilen hızlı yanıt,

Kısa teslimat süresi,

Acil taleplere verilen hızlı reaksiyon,

Yurtdışında yerleşik kendi satış ofisleri ve uzun yıllardan beri çalıştığı distribütörleri kanalıyla ilgili ülkelerde yerel temsil yeteneğiyle, üstün hizmet kalitesi sunmaktadır.

İşbir Sentetik; İşbir Holding’in ilk şirketi olarak Ekim1968 yılında kurulmuştur. Türkiye’de 60.000 ton, Hindistan’da 4,000 Ton yıllık üretim kapasitesine ulaşmıştır. İşbir Sentetik Türkiye’de 130.000 m² kapalı alan üzerinde endüstriyel ambalaj ve teknik tekstil sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Şirketimizin yapısı polipropilen, hammaddesinden iplik, teknik kumaş, endüstriyel ambalaj üretimine ve polietilen hammaddesinden Blown film üretimine entegre bir sisteme izin vermektedir.

Endüstriyel Ambalaj (BIGBAG)

Halı Taban Kumaşı 1. Ve 2. Taban

Shrink Hood ve Stretch Hood

Compound Masterbacht

Tek Kullanımlık Cerrahi Yüz Maskesi

Türkiye'nin ilk sentetik dokuma şirketlerinden biri olan ve teknik tekstil ve endüstriyel ambalaj alanlarında faaliyet gösteren İşbir Sentetik, üretiminin % 70'ini ihraç etmektedir. İsbir Sentetik Global organizasyon yapısı sayesinde tüm dünyada 55 ülkede yerel hizmet sunmakta olup, geniş ürün yelpazesi ile sektörünün en önemli temsilcilerindendir.

İŞBİR HOLDİNG HAKKINDA

İşbir Holding A.Ş. 17.02.1968 yılında yurt içinden ve yurt dışından küçük tasarruflarını büyük amaca dönüştürmek isteyen ortaklar tarafından kurulmuştur.

09.10.1968 yılında gerçekleştirilen ilk yatırım Balıkesir’de İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’dir. 1977 yılında Ankara’da İşbir Sünger Sanayi A.Ş. kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar geçen yıllarda bu yatırımlar kendi sektörlerinin lider işletmeleri konumuna yükselmişlerdir.

İşbir Holding A.Ş.’nin bağlı ortaklıkları olan İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş., İşbir Sünger Sanayi A.Ş.’nin bugün Ankara, İzmir ve Balıkesir’de bulunan fabrikalarında faaliyet göstermektedir. İşbir Holding, bugün itibariyle sahip olduğu 185.000 metrekarelik toplam kapalı üretim alanı, büyük ihracat hacmi, birçok bireysel ve kurumsal ortağıyla hizmet vermektedir.

Kuruluşundan beri halka açık bir şirket olan İşbir Holding, Sermaye Piyasası Kurulu’na tabi olarak her zaman, çağdaş ekonominin gereklerini yerine getirmiştir. İşbir Holding’in ilk kuruluşundan bu yana temel stratejisi, sahip olduğu her bir İşbir Şirketi’ni sektörünün önde gelen şirketi yapmak, verimliliği ve kârlılığı yüksek şirketlerle ülke kalkınmasına katkı sağlamak ve bu surette ortaklarına sürekli kâr payı dağıtabilmektir.