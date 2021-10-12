İscehisar ne demek, TDK'ya göre İscehisar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İscehisar ne demek? İscehisar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi İscehisar kelimesi. Peki İscehisar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre İscehisar nedir, İscehisar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSCEHİSAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İscehisar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre İscehisar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Afyonkarahisar iline bağlı ilçelerden biri

