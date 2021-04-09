İşçiler fark etti! Meriç Nehri'nde ceset bulundu
Edirne'de, Meriç Nehri'nin kenarında çalışan işçiler erkek cesedi buldu. Polis ekipleri inceleme başlattı.
Olay, Edirne'de meydana geldi. Meriç Nehri'nin kenarında kum ocağında çalışan işçiler nehirde bir erkek cesedi fark etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polisle gelen AFAD ekipleri, cesedi nehirden çıkardı. Nehirden çıkarılan kısmen çürümüş ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Cesedin, Yunanistan sınırını yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.