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  3. İşe giden çifte önce şişe attılar, ardından bıçakladılar

İşe giden çifte önce şişe attılar, ardından bıçakladılar

Afyonkarahisar'da işe giden karı kocaya apartmanın 6. katından cam şişe atan şahıslar kendilerini uyarınca da aşağı inip eşleri önce darp edip sonra da bıçakladılar.

İşe giden çifte önce şişe attılar, ardından bıçakladılar

Afyonkarahisar'da gerçekleşen olay, İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Z. eşi E.Z.'yi iş yerine bırakmak için evlerinden aşağı indikleri sırada oturdukları apartmanın 6. katından cam şişe atıldı.

Çiftin kendilerine doğru cam şişe atan kişileri uyarması üzerine Şükrü O., İsmail O., Özden H. ve Erol E., isimli şahıslar aşağı inerek M.Z. eşi E.Z.'yi darp etmeye başladı. Ayrıca olay esnasında Özden H., yanında bulunan maksat dışı bıçakla M.Z.'yi elinden yaraladı. Olay yerine gelen polis ekiplerine de saldıran şahıslar daha sonra etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İşe giden çifte önce şişe attılar, ardından bıçakladılar

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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