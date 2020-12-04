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İşe giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü canından oldu!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde aracıyla işe gittiği esnada direksiyon kontrolünü kaybeden 25 yaşındaki sürücü, yoldan çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Hurdaya dönen aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

İşe giderken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü canından oldu!

Antalya'nın Kum Mahallesi Ahmet Ali Ağa Bulvarı Obalar kavşağı mevkiinde meydana geldi. Finike'deki evinden Kumluca'daki işine gitmek üzere evinden çıkan Reşit Malgir (25), 61 LJ 512 plakalı otomobiliyle Obalar Kavşağı'nı döndükten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkan otomobil, ardından orta refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtan Reşit Malgir'i çıkaran sağlık ekibi, daha sonra ambulansa alarak Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan Malgir, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Damla Korkmaz
Haber Editörü


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