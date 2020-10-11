İşe gitmek evden için çıktı! Ağaca asılı cesedi bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde itfaiye eri olan 32 yaşındaki Volkan Tuğ, işe gideceğini söyleyerek evden çıkıp zeytinlik bir alanda kendini ağaca sarak intihar etti. Durumu fark eden çevredeki kişilerin ihbarı üzerine gelen 112 ekipleri ambulansla cesedi morga kaldırırken polis ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

Efeler ilçesi Balıkköy Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda çevredeki vatandaşlar tarafından zeytinlik alanda bir kişi ağaca asılı halde bulundu. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

SEVENLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Şahsın, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Personeli Volkan Tuğ olduğu belirlenirken, Tuğ’un ölüm haberi ailesi başta olmak üzere, mesai arkadaşlarını ve tüm sevenlerini yasa buldu. Jandarmanın sorumluluk alanında kalan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.