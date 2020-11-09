İSG sonuçları açıklandı mı 2020? İSG sınav sonucu sorgulama

2020-İSG Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Gözler bu kez İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre İSG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki İSG sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? İşte İSG sınav sonucu sorgulama...

İSG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre İSG sınav sonuçları 8 Aralık'ta duyurulacak. Sınava katılım gösteren adaylar, T.C kimlik numarası ve aday şifreleriyle sonuçları ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek.

İSG sınav sonucu sorgulama

İSG SINAVI NEDİR?

İş güvenliği uzmanı olabilmek için girilen sınava İSG sınavı adı verilmektedir. Sınava giren adaylar belli zaman diliminde hazırlanarak kendi alanlarında sorulan sorulara cevap vermektedir. İSG sınavı, kişilerin uzman olabilme yeterliliklerini ortaya koymaktadır. Bu nedenle hangi alanda sertifika alınacaksa o şekilde sağlam adımlar atılmalıdır.



Birbirinden farklı 4 ayrı alanda sertifika sağlayan sınava, yeterli düzeyde hazırlanan tüm adaylar, istedikleri şekilde puan alarak hızla eğitim ve sertifikalarını temin edebilirler. Bu süreçte yeterlilik ve donanım önemlidir.

İSG SINAVI NE İŞE YARAR?

İSG sınavına giren adayların başarılı olmaları durumunda iş güvenliği uzmanı olabilme yetkileri bulunmaktadır. Bu sınav hem iş istihdamı sağlamak hem de iş yerlerinde can güvenliğini korumak için oldukça faydalı bir adımdır. Üniversitelerin ilgili alanlarından bireylerin katılabileceği sınavda, aldığınız puan önemlidir.



Puanınıza ve çalışma yılınıza bağlı olarak A-B-C sertifikalarından herhangi birini almanız mümkündür. Sertifikalar belli düzeyde olduğu için en ideali A sertifikasıdır. Aynı tarihte ve aynı saatte 4 ayrı sertifika için de sınav yapılmaktadır. Koşulları sağlayan kişiler hangisine katılmak isterse katılabilirler.

İSG SINAV KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

İş güvenliği sertifikası almak isteyen kişiler, girmeleri gereken sınavı takip etmeliler. Yılın 2 ayrı döneminde yapılan İSG sınavı 1.dönem ve 2.dönem olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Katılmak isteyen adaylar Aralık ve Nisan aylarında yapılan bu iki ayrı sınavdan herhangi birine başvuruda bulunabilirler.

İSG SINAVINDA HANGİ KONULARDAN SORU SORULUR?

İSG sınavına girecek olan adaylar, farklı konu dağılımları üzerinden test çözecektir. Her konunun soru dağılımı da farklılık göstermektedir. Konu başlıkları ise iş yeri hekimliği için ayrı A-B-C sertifikaları için ayrıdır. Bu bağlamda iş yeri hekimliği için sınavda sorulan konular; temel hukuk ve iş hukuku, genel İSG konuları, mevzuat ve sağlık üzerinedir. Bunun yanında teknik başlıklı sorular da yer almaktadır.

Sınavda çıkan bu başlıkların her birinin alt başlıkları bulunmaktadır. Sınava giren adaya sağlıkla ilgili mesleki cilt hastalıkları sorusu çıkabileceği gibi mesleki işitme kayıpları başlığından da soru çıkabilir.



A-B-C sertifikalarını alan kişiler için çıkan konular da teknik, sağlık, mevzuat, hukuk ve genel İSG konuları olmasına karşın alt başlıkları farklılık taşımaktadır.

İSG SINAVINDA SORULARIN YÜZDELİK DAĞILIMI

İş güvenliği uzmanı olmak isteyen adaylar iş yeri hekimliği için sınava girmek isterlerse hukuk konularından %5, teknik konulardan %15 soru dağılımını çözecektir. Bunun yanında genel İSG konularından %15 yüzdelik çözerken; %30 mevzuat soruları, %35 sağlık üzerine soru ile karşılaşacaktır.

Kişi A, B ve C sertifikaları için sınava girecekse bu durumda hukuk konularından %5, sağlık konularından %10 soru dağılımı ile karşılaşacaktır. Genel İSG konularından %15 soru dağılımı dikkat çekerken mevzuatla ilgili %30, teknik detaylarla ilgili %40 soru dağılımı çözecektir.

A Sertifikası için İSG Sınavına Kimler Girebilir?

A sertifikası almak için sınava girmek isteyen kişilerin; B sertifikası ile en az 4 yıl fiilen görev yapmış olması gerekmektedir. Mühendislik ve mimarlık fakültesinden mezun olanlar, iş sağlığı alanında doktora yapmış olanlar, genel müdürlük ya da bağlı birimlerde en az 10 yıl görev yapmış olanlar da A sertifikası almaya hak kazanmaktadır. Bunun dışında iş sağlığı alanında müfettiş yardımcılığı süresi de dâhil olmak üzere en az 10 yıl görev yapmış olanlara da sınav hakkı tanınmaktadır.

B Sertifikası için İSG Sınavına Kimler Girebilir?



B sertifikası alabilecek kişilerin C sertifikası ile en az 3 yıl fiilen görev yapmış olması gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis ya da mimarlar da B sertifikası sınavına girebilmektedir.

İş sağlığı alanında teftiş yapan mühendis, mimar ya da teknik eleman olan bireyler, ilgili bakanlık ya da kurumda 10 yıldan fazla görev aldıysa aynı şekilde sertifika sınavına kabul edilmektedir.

C Sertifikası için İSG Sınavına Kimler Girebilir?

Herhangi bir üniversitenin mühendislik, mimarlık bölümünden mezun olan adaylar C sertifikası sınavına girebilirler. Aynı fırsat teknik elemanlara da tanınmaktadır. İlgili bakanlıkta ve kurumlarda iş sağlığı alanıyla ilgili en az 10 yıl görev almış olan bireyler C sertifikasını almak için sınava başvuruda bulunabilirler.

kaynak: bilgizma.com