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  3. İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!

İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatında ikinci güne girildi. Dün sabah saatlerinde başlayan operasyonun ikinci gününde de başkent Kiev'de patlama sesleri duyulduğu ifade edildi.

İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün sabah saatlerinde orduya verdiği emirle birlikte Rusya, Ukrayna'ya yönelik işgali başlatmıştı. Ülkenin birçok yerinde on binlerce asker olduğu belirtilirken atılan bomba ve füzeler de birçok bölgede duyuldu.

İşgalin ikinci gününde Ukrayna'nın başkenti Kiev'den art arda patlama sesleri geldiği ifade edildi.

KRİTİK BÖLGE EL DEĞİŞTİRDİ

Sabah saatlerinde başkentte çıkan patlama seslerinin ardından Ukrayna İçişleri Bakanlığı Kiev'in üzerinde Rus uçağı vurulduğunu duyurdu. Uçaktan düşen enkazın çarpması sonucu iki konut binasının da yandığı bilgisine ulaşıldı. İşgalin ikinci gününde Rusya'nın bu kez ana hedefi Lviv'e çevirdiği ve bu bölgeyi bombalamaya başladığı belirtildi.

İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!

ZELENSKİY TABLOYU AÇIKLADI

Dün itibarıyla Başkent Kiev ve ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın Kharkiv'deki gün boyunca bombardıman sesleri duyulmuştu. Rus kuvvetlerinin Ukrayna topraklarına girerken yaklaşık olarak 160 füze fırlattığına öne sürülürken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de bilançoyu açıkladı. Zelenskiy, Rusya'nın saldırısında 137 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 300'den fazla kişinin de yaralı olduğunu söyledi.

İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de meydana gelen patlama sesleri ve ardından karmaşa yaşanmasının ardından Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusuna askeri harekat başlattığını duyurmasıyla birlikte Rus güçlerinin Kiev'e geldiğine ilişkin açıklamalar yapılmıştı.

Halk ise yaşanan durum nedeniyle kendini güvene almak için toplu bir şekilde sığınaklara ve metro istasyonlarına akın ederek buralarda saklanmaya başladı.

İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!İşgalin ikinci gününde patlama sesleri yeniden başkentte! Kiev'de kritik saatler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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