​​​​​​​İshal koronavirüs belirtisi olabilir mi? | Koronavirüs belirtileri

Çin'in Wuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi döneminde ülkemizde pozitif vaka sayıları her geçen gün artmakta. Sonbaharın da gelmesiyle mevsimsel griple benzer özellikler taşıyan koronavirüsün belirtileri, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? İshal, koronavirüs belirtisi midir? İşte gün gün koronavirüs belirtileri...

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

Öncelikle bilinmesi gereken şudur ki yeni tip koronavirüs bazen belirti göstermeyebiliyor. Hiçbir etki yaratmadan bulaşıp atlatılabilen bu ölümcül virüsün en sık karşılaşılan belirtileri:

ATEŞ

ÖKSÜRÜK

NEFES DARLIĞI - NEFES ALMAKTA GÜÇLÜK ÇEKME

ÜŞÜME

TİTREME

KAS AĞRISI

BAŞ AĞRISI

BOĞAZ AĞRISI

TAT VE KOKU KAYBI

ŞİDDETLİ OLGULARDA

ZATÜRRE

AĞIR SOLUNUM YETMEZLİĞİ

BÖBREK YETMEZLİĞİ

GÜN GÜN KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ

1-3. GÜN:

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. GÜN:

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. GÜN:

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

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​​​​​​​6. GÜN:

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. GÜN:

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. GÜN:

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. GÜN:

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

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​​​​​​​İSHAL KORONAVİRÜS BELİRTİSİ MİDİR?

KURU ÖKSÜRÜK

Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.

YÜKSEK ATEŞ

Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.

BOĞAZ AĞRISI

Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.

NEFES DARLIĞI

Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.

YORGUNLUK

Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.

BAŞ AĞRISI

Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.

NEZLE VE İSHAL

Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

TÜRKİYE

Güncel verilere göre, dün (4 Eylül) 117 bin 113 test yapıldı, 1612 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 1021 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 249 bin 108'e çıktı.

Toplam test sayısı 7 milyon 583 bin 200, vaka sayısı 276 bin 555, vefat sayısı 6 bin 564 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta 20 bin 883, ağır hasta sayısı 1076, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

DÜNYA

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen vaka sayısı, 4 Eylül itibarıyla dünya genelinde 26 milyon 214 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 868 bin 161 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 26 milyon 214 bin 446’ya çıkarken, virüs saptanan 18 milyon 479 bin 770 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 866 bin 515 aktif vaka bulunuyor.