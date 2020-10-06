İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer? İshal Nasıl Önlenir?

İshale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer? Dışkılamanın sulu şekilde olması ishal olarak adlandırılır. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bir sağlık sorunu olan ishal Bebeklik döneminden başlar, insan hayatının sona ermesine kadar her yaşta ortaya çıkabilir. Peki ishale ne iyi gelir? İshal nasıl geçer? İshal Nasıl Önlenir?

İSHALE NE İYİ GELİR? İSHAL NASIL GEÇER?

- İshal olan kişiler "ishale iyi gelen yiyecekler, ishale iyi gelen çorba" gibi araştırmalar ile çözüm yöntemi arıyorlar. İşte ishale iyi gelen yiyecek ve içecekler;

- Pirinç ve pirinç suyu gibi düşük lifli bağlayıcı gıdalar tüketilmelidir.

- Sindirimi kolay olan muz kaybedilen potasyumu vücuda geri kazandırır.

- Her gün bir yemek kaşığı kepek ile de ishalden kurtulabilinir. (Fakat ekmeklerin üzerindeki bulunan işlenmiş kepek değil, işlenmemiş kepek tüketilmeli.)

- Elma sirkesi doğal bir antiseptiktir. Bu yüzden sindirim yolunun ve bağırsakların temizlenmesinde büyük rol oynar.

- Böğürtlen de ishale iyi gelen yiyeceklerden biridir. Suyu içilebilir veya yenilebilir. Böğürtlen suyunun içerisine bir çay kaşığı yenibahar atarak yarım çay bardağı tüketilebilir.

- Bakterilerden kaynaklanan ishal için bal oldukça faydalıdır. Sıcak suya birkaç yemek kaşığı bal karıştırarak gün içinde bu tüketilebilir.

- Yemeklerden sonra bir bardak zencefil çayı yaparak bu çay tüketilebilir. Vücudun kaybetmiş olduğu suyu alır ve bağırsakların düzene girmesini sağlar.

- Bir tencere patates çorbası hazırlayarak gün boyunca çorbadan bir kaç kase içilebilir. Patates, bağırsakların düzenlenmesini sağlayacaktır.

- Bol bol su içmek.

- Kemik suyu çorba hem sıvı alımı sağlar hem de sindirimi düzenler.

- Probiyotik yiyecekler ishali kesen yararlı bakteriler içerir.

- Lif bakımından zengin olan tatlı patatesin kaynatılarak tüketilmesi ishali önler veya azaltmaya fayda sağlar.

- Lif ve magnezyum bakımından zengin olan havuç suyu da tüketilebilir.

BEBEKLERDE İSHALE NE İYİ GELİR?

Bebeklerde ishal çok sık görülür. Bu durum için hem dikkat edilmesi gereken hem de birkaç çözüm önerileri vardır. Bebeklerde ishal nasıl geçer diyorsanız işte öneriler:

- Doktor onayı olmadan ishal ilacı veya antibiyotik kesinlikle verilmemeli

- İshal olan bebeği emzirmeden kesmemek

- İshal ile birlikte su kaybı olur. Belirli oranda sıvı verilmelidir. Bunlar sulandırılmış pirinç unları, yağsız çorba olabilir.

-6 aydan küçük bebeklerde ise emzirme sıklığı arttırılmalı. Bebek içerse kaynatılmış ılık su verilebilir.

İshal için yağsız çorbalar tercih edilmelidir.

İSHAL NASIL ÖNLENİR?

Virüslerden kaynaklanan viral ishali önlemek için ellerin mutlaka sabunla yıkanması gereklidir. Yeterli ve doğru şekilde temiz kalabilmek için sık sık el yıkanmalıdır. Yiyecek hazırlamadan önce ve sonra eller yıkanmalıdır. Pişmemiş etlere dokunduktan, tuvaleti kullandıktan, çocuk bezlerini değiştirirken, hapşırdıktan, öksürdükten ve burnu sildikten sonra eller yıkanmalıdır.

Eller en az 20 saniye boyunca sabunla yıkanmalıdır. Bu 20 saniye süresince eller sabunla ovulmaya devam edilmelidir. Eğer el yıkamak mümkün değilse en az yüzde 60 alkol içeren alkol bazlı el temizleyici ve dezenfektanları kullanılmalıdır. El dezenfektanı el losyonu gibi uygulanmalı, her iki elinde ön ve arka kısımlarına sürülmelidir.

Çocuklarda viral ishalin en yaygın nedeni olan rotavirüse karşı geliştirilmiş aşılar ile korunmak mümkündür.

Genellikle çevresel sağlık önlemlerinin ve besin temizliğinin yetersiz olduğu ülkelere seyahat eden insanları etkileyen yolcu ishalini önlemek için bireyler ne yediklerine dikkat etmelidir.

İyi pişmiş ve sıcak besinler tercih edilmelidir. Bireyin kendisinin soymadığı çiğ meyve ve sebzelerden kaçınılmalıdır. Çiğ veya az pişmiş et ve süt ürünlerinden kaçınılmalıdır. Orijinal kabında servis edilen şişe su, soda, meyve suyu ve fermente içecekler tercih edilmelidir.

Musluk suyundan ve içeceklere buz konulmasından kaçınılmalıdır. Dişleri fırçalamak için şişelenmiş su kullanılmalıdır. Duş alırken ağız kapalı tutulmalıdır. Kaynar su ile yapılan kahve veya çay gibi içecekler muhtemelen güvenli olacaktır. Ancak kafein ve alkolün ishali şiddetlendirmek yanı sıra daha fazla dehidrasyona yol açmak riski mevcuttur.