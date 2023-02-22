İshmael Baidoo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshmael Baidoo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshmael Baidoo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshmael Baidoo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshmael Baidoo 1 Aralık 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshmael Baidoo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Latchezar Tanev yapmaktadır. İshmael Baidoo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Veria NPS futbol takımında oynamaktadır. Veria NPS takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. İshmael Baidoo'nin Veria NPS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İshmael Baidoo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshmael Baidoo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İshmael Baidoo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshmael Baidoo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Septemvri Sofia

5 Şubat 2019 yılında Górnik Zabrze

21 Şubat 2020 yılında Podbrezova

30 Haziran 2020 yılında Górnik Zabrze

5 Eylül 2020 yılında Pogon Siedlce

30 Haziran 2021 yılında Górnik Zabrze

24 Ağustos 2021 yılında Veria NPS

İshmael Baidoo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshmael Baidoo şuan Veria NPS takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Aspire Academy

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.