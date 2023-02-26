İshmael Hammond kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İshmael Hammond Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İshmael Hammond adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İshmael Hammond Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İshmael Hammond 20 Ekim 1993 tarihinde Sekondi-Takoradi şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İshmael Hammond Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İshmael Hammond, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. İshmael Hammond'nin Medeama SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İshmael Hammond Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İshmael Hammond isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İshmael Hammond Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İshmael Hammond futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2012 yılında Eyisam Lumumba

1 Temmuz 2013 yılında Medeama

20 Ocak 2016 yılında Kulüpsüz

5 Kasım 2016 yılında Elmina Sharks

15 Ağustos 2022 yılında Medeama

İshmael Hammond Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İshmael Hammond şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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