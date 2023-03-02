İsi Gomez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsi Gomez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsi Gomez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsi Gomez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsi Gomez 28 Ekim 1995 tarihinde Madrid şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Isaac Gómez Sánchez şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsi Gomez Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RGFOOTBALL yapmaktadır. İsi Gomez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo La Coruña futbol takımında oynamaktadır. Deportivo La Coruña takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. İsi Gomez'nin Deportivo La Coruña ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İsi Gomez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsi Gomez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İsi Gomez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsi Gomez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Rayo B

11 Ağustos 2016 yılında CF Fuenlabrada

10 Temmuz 2017 yılında Recre Granada

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

22 Kasım 2020 yılında UD Melilla

5 Temmuz 2021 yılında CD Badajoz

1 Temmuz 2022 yılında Dep. La Coruña

İsi Gomez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsi Gomez şuan Deportivo La Coruña takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.