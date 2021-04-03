Isı Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Isı Yalıtımcısı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, her türlü yapıda ısı yalıtımı uygulamalarına ilişkin işlemleri yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Isı Yalıtımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Isı Yalıtımcısı Maaşları

Isı Yalıtımcısı maaşı ortalama aylık 3.500 - TL’dir. En düşük maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 5.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Isı Yalıtımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

Isı Yalıtımcısı Ne İş Yapar?

Isı Yalıtımcısı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Temellerde, döşemelerde ve tavanlarda ısı yalıtımı yapmak

e) Toprakla temas eden döşemelerde ısı yalıtımı yapmak

f) Isıtılmayan iç hacme birleşik döşemelerde ısı yalıtımı yapmak

g) Kat arası (yüzer döşemelerde) ısı yalıtımı yapmak

h) Dış duvarda ısı yalıtımı yapmak

i) İç duvarda ısı yalıtımı yapmak

j) Toprakla temas eden perde duvarlarda ısı yalıtımı yapmak

k) Çatı arası kullanılmayan eğimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak

l) Çatı arası kullanılan eğilimli çatılarda ısı yalıtımı yapmak

m) Teras çatılarda ısı yalıtımı yapmak

n) Sanayi çatılarında ısı yalıtımı yapmak

o) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isı Yalıtımcısı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Isı Yalıtımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Isı Yalıtımcısı mesleğinin meslek kodu 7124.11 olarak belirlenmiştir

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