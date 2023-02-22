İsiaka Olawale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsiaka Olawale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsiaka Olawale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
İsiaka Olawale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
İsiaka Olawale 11 Kasım 1983 tarihinde Ilorin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
İsiaka Olawale Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 2 Şubat 2017 tarihinde katılmıştır. İsiaka Olawale'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
İsiaka Olawale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
İsiaka Olawale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2002 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2004 yılında WA Tlemcen
1 Ocak 2006 yılında Lobi Stars
1 Temmuz 2009 yılında Kwara United
1 Ocak 2012 yılında Dolphin FC
1 Ocak 2016 yılında Giwa FC
2 Şubat 2017 yılında Kanemi Warriors
İsiaka Olawale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
İsiaka Olawale şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
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