İsidoros Koutsidis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsidoros Koutsidis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsidoros Koutsidis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsidoros Koutsidis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsidoros Koutsidis 23 Aralık 2004 tarihinde Drama şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da Ισίδωρος-Χρυσοβαλάντης Κουτσίδης şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsidoros Koutsidis Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İsidoros Koutsidis, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpiakos Pire B futbol takımında oynamaktadır. Olimpiakos Pire B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İsidoros Koutsidis'nin Olimpiakos Pire B ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İsidoros Koutsidis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İsidoros Koutsidis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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İsidoros Koutsidis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsidoros Koutsidis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PAOK U17

8 Ekim 2020 yılında Panserraikos

1 Temmuz 2021 yılında Olimpiakos B

İsidoros Koutsidis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsidoros Koutsidis şuan Olimpiakos Pire B takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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