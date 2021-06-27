Işık hızıyla başladı, ışık hızıyla sona erdi! Aşkta bir türlü dikiş tutturamadı | Uraz Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan ayrıldı

Uraz Kaygılaroğlu oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminden düşmüyor. Yakışıklı oyuncu mutlu bir yuvaları olan Melis İşiten ile bir anda boşanmasıyla çok konuşulmuştu. Bu evlilikten bir kızı olan Uraz Kaygılaroğlu boşanmanın ardından bir çok isimle gündeme geldi. Son olarak oyuncu Gülcan Arslan ile aşk yaşamaya başlayan Kaygılaroğlu, yine ayrılık haberiyle şoke etti.

TATİLDE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Kaygılaroğlu ve Gülcan Arslan birlikte tatil yaptıkları fotoğraflarla gündem olmuştu. Denizde romantik anlar yaşayan ikilinin bu halleri uzun sürmedi.

Bir anda başlayan aşk, aniden bitti. İddialara göre ikilinin ayrıldığı konuşulmaya başladı. Öte yandan yakışıklı oyuncu bir anda başlayan aşklarının yanı sıra bir anda biten ilişkileri ile de şaşırtmaya devam ediyor.

Uraz Kaygılaroğlu ve Oyuncu Gülcan Arslan'ın aşkları ışık hızıyla sona erdi. İkilinin denizde objektiflere yansıyan bu pozları çok konuşulmuştu. Romantik anlar yaşayan çift birbirlerini öpücüklere boğarak deniz keyfi yapmıştı. Olay olan fotoğrafların yarattığı şok henüz etkisini yitirmemişken ayrılık haberi geldi.

Öte yandan Uraz Kaygılaroğlu bir süre önce de benzer bir hikayeyi güzel oyuncu Berrak Tüzünataç ile yaşamıştı. Bir anda başlayan ilişki bir anda sona ermiş ve magazin gündeminde uzun süre yer edinmişti. İkili ilişki yaşamaya başlamıştı fakat daha sonra ayrıldılar. Biten aşkın ardından Kaygılaroğlu Arslan ile yeni bir ilişkiye yelken açtı. Çift birlikte tatile çıkmışlardı ve dolu dizgin birkaç gün geçirmişlerdi.



