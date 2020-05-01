Işıl Alben’in acı kaybı! Hayatını kaybetti

Başarılı basketbol oyuncusu Işıl Alben kişisel doktorunu kaybettiğini duyurdu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın tecrübeli oyuncusu Işıl Alben sosyal medyada yaptığı paylaşımla kişisel doktorluğunu da yapan Dr. Burak Erdamar'ın vefat ettiğini duyurdu.

BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

34 yaşındaki basketbolcu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla, Dr. Burak Erdamar'ın ailesine ve sevenlerine başsağlığı mesajı yayınladı.

Milli basketbolcu yaptığı paylaşımda “Çok sevgili doktorum Burak Erdamar'ın vefatını büyük bir şokla öğrendim. Vertigo günlerimin en büyük yardımcısı ve kahramanıydı. Gördüğüm en güler yüzlü ve mütevazi insanlardandı. En son 3 hafta önce bana el sallayarak “Covid-19'dan bize bir şey olmaz, korkma” deyip gitti. Işıklar içinde uyu. Mekanın cennet olsun. Ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Çok üzgünüm.” ifadelerini kullandı.