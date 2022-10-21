İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlara mahkeme kararı olmadan isim değiştirme hakkı tanıdı. Bu kapsamda vatandaşlar İsim değişikliği nasıl yapılır 2022? Mahkemesiz işim değiştirmem mümkün mü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte isim değiştirmek için yapmanız gereken ve bilmeniz gerekenler...

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 17 Ekim 2017 ve 6 Aralık 2019'da yapılan düzenlemelere göre isim ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan vatandaşlar, mahkeme kararı aranmadan yurt içinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere ya da e-Devlet üzerinden başvuru yaparak isim değişikliği yapabilecek.

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MAHKEMESİZ İSİM DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Mahkeme kararı olmadan isim değiştirmek mümkündür. Ancak bunun belli koşulları bulunmaktadır.

İsimlerinde noktalama, imla ve yazım hatası bulunan vatandaşlar, mahkeme kararı olmadan aranmadan yurt içinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapıp isim değiştirebilir.

Öte yandan belirlenen kriterleri taşımayanlar için ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı gerekir. Kanun kapsamında olan durumlarda, kişinin sadece başvurusu yeterli olmamakla birlikte il ve ilçe idare kurulunun kararı gerekir.

Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır.