İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

İsminden memnun olmadığı için değiştirmek isteyen vatandaşlar bu işlem hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki İsim değişikliği nasıl yapılır 2022? Mahkemesiz işim değiştirmem mümkün mü? İşte isim değiştirmek için yapmanız gerekenler...

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
YAYINLAMA
Google News
İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

İçişleri Bakanlığına bağlı olan Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, vatandaşlara mahkeme kararı olmadan isim değiştirme hakkı tanıdı. Bu kapsamda vatandaşlar İsim değişikliği nasıl yapılır 2022? Mahkemesiz işim değiştirmem mümkün mü? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte isim değiştirmek için yapmanız gereken ve bilmeniz gerekenler...

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

Nüfus Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda 17 Ekim 2017 ve 6 Aralık 2019'da yapılan düzenlemelere göre isim ve soyadında yazım, imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişiklikleri bulunan vatandaşlar, mahkeme kararı aranmadan yurt içinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere ya da e-Devlet üzerinden başvuru yaparak isim değişikliği yapabilecek.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

MAHKEMESİZ İSİM DEĞİŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Mahkeme kararı olmadan isim değiştirmek mümkündür. Ancak bunun belli koşulları bulunmaktadır.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

İsimlerinde noktalama, imla ve yazım hatası bulunan vatandaşlar, mahkeme kararı olmadan aranmadan yurt içinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise dış temsilciliklere ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapıp isim değiştirebilir.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

Öte yandan belirlenen kriterleri taşımayanlar için ad ve soyadı değişikliği için mahkeme kararı gerekir. Kanun kapsamında olan durumlarda, kişinin sadece başvurusu yeterli olmamakla birlikte il ve ilçe idare kurulunun kararı gerekir.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır.

İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
On Numara sonuçları 21 Ekim 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Ekim 2022
On Numara sonuçları 21 Ekim 2022 Cuma| On Numara bilet sorgulama ekranı 21 Ekim 2022
14 Ekim 2022 Cuma günlük burç yorumları | Yay depresif olmayı bırak, Akrep güçlü ol...
14 Ekim 2022 Cuma günlük burç yorumları | Yay depresif olmayı bırak, Akrep güçlü ol...
Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2022 Perşembe | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları 20 Ekim 2022 Perşembe | Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Dünyanın en sapkın ailesi! Baba ve 4 oğlu, yıllarca çocukları torunlarını ensest ilişkiye zorlayarak evlenmiş!
Dünyanın en sapkın ailesi! Baba ve 4 oğlu, yıllarca çocukları torunlarını ensest ilişkiye zorlayarak evlenmiş!
Son Haberler
23/4 Trafik Cezası Nedir? 23/4 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
23/4 Trafik Cezası Nedir? 23/4 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!
İsim Değişikliği Nasıl Yapılır 2022? Mahkemesiz İsim Değiştirmek Mümkün mü? İşte İsim Değiştirmek İçin Yapılması Gerekenler!
Bakan Kirişci'den üreticiye çifte müjde! Destekler artırıldı...
Bakan Kirişci'den üreticiye çifte müjde! Destekler artırıldı...
Paylaştığı itiraflarla gündemi sarsan ünlü psikolog Esra Ezmeci'den yeni haber! Son yazdığı kitabı "Vazgeçilmez Olmanın Sırrı" ön siparişte rekor kırdı!
Paylaştığı itiraflarla gündemi sarsan ünlü psikolog Esra Ezmeci'den yeni haber! Son yazdığı kitabı "Vazgeçilmez Olmanın Sırrı" ön siparişte rekor kırdı!
Ölenlerin küllerinden çorba yapıp içiyorlar, regl olan kadınları zehirli diye tecrit ediyorlar! Garip garip adetleriyle ağızları açık bırakan Yanomamiler
Ölenlerin küllerinden çorba yapıp içiyorlar, regl olan kadınları zehirli diye tecrit ediyorlar! Garip garip adetleriyle ağızları açık bırakan Yanomamiler
20 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Yengeç, verilen mesajları iyi anla, Kova, sana verilen değeri gör!
20 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Yengeç, verilen mesajları iyi anla, Kova, sana verilen değeri gör!
19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları | 19 Ekim 2022 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
Çok Okunanlar
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022 ? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
e-YDS başvuruları başladı mı, başvurular ne zaman başlıyor, son başvuru tarihi ne 2022 ? e-YDS başvuru nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Son dakika | Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti! Seferlerde aksamalar yaşanıyor
Son dakika | Marmaray'ın Yenikapı istasyonunda bir kişi intihar etti! Seferlerde aksamalar yaşanıyor
2022 KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
2022 KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı, ne zaman, hangi gün açıklanacak? KPSS ÖABT sonuç görüntüleme ekranı...
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
Ölüm camide geldi! Namaz kılarken fenalaşan adam hayatını kaybetti!
19 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
19 Ekim 2022 Çarşamba Şans Topu sonuçları | Şans Topu sonuç sorgulama ekranı
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
Yaşarken ölmek bu olsa gerek! Binlerce kişinin canlı canlı gömülmesine neden olan öldükten sonra tekrar dirilme hakkında korkudan titreten gerçekler...
İnanmakta güçlük çekeceksiniz! İşte nişanlı bir çiftin "Kader diye bir şey gerçekten var" dedirten şaşırtıcı hikayesi...
İnanmakta güçlük çekeceksiniz! İşte nişanlı bir çiftin "Kader diye bir şey gerçekten var" dedirten şaşırtıcı hikayesi...
Yorumlananlar
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
İzleyenlerin içi parçalandı! Maden faciasında ölen babasının fotoğrafını annesine gösterdi: "Anne bak, babam burada"
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 20 Ekim 2022 Perşembe ? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!
Yunanistan'da skandal görüntüler! Kur'an-ı Kerim yazılı futbol topu büyük tepki çekti!