Işıman isminin anlamı nedir, Işıman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Işıman isminin anlamı; Parlak, aydınlık yüzlü kimse olarak tanımlanmaktadır. Bu içeriğimizde Işıman isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Işıman isminin Kuran’da geçip geçmediği, isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

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Işıman isminin anlamı nedir, Işıman ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Işıman isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Işıman ismi ne demek, Işıman ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Işıman isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Işıman İsminin anlamı nedir? TDK Işıman anlamı:

Işıman ismi Türk Dil Kurumunda Parlak, aydınlık yüzlü kimse olarak tanımlanmaktadır.

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Işıman İsmi Kuranda geçiyor mu?

Işıman ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Işıman isminin kökeni:

Işıman ismi Farsça/Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Işıman isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Işıman isminin rengi:

Kahverengi

Işıman ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Işıman isminin Harf Analizi Nedir ?

Işıman ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Işıman isminin Numerolojisi Kaçtır?

Işıman ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I : 11

Ş : 23

I : 11

M : 16

A : 1

N : 17

= 79 Işıman İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Işıman isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Işıman ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Işıman isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

I: 9 Ş: 1 I: 9 M: 4 A: 1 N: 5 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

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Işıman isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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