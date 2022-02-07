Işın Karaca sahnede talihsiz kaza geçirdi! Sevenleri telaşlanırken apar topar hastaneye kaldırıldı!
Kötü haberi sosyal medya hesabından duyuran ünlü şarkıcı Işın Karaca, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.
Önceki akşam memleketi İzmir'de konser veren ünlü şarkıcı Işın Karaca, sahnede ayağı kayınca yere düştü. Bu talihsiz kazanın ardından ünlü şarkıcı hastaneye kaldırıldı.
"MARİFET İSTER"
Işın Karaca, "İş kazası deyip geçmeyelim... Topuklu ayakkabıdan düşmekte marifet ister" ifadelerini kullandı.
AYAĞI ALÇIYA ALINDI
Geceyi hastanede geçiren şarkıcının sağ ayağı alçıya alındı. Işın Karaca'nın 2-3 gün dinleneceği öğrenildi.