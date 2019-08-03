İşine hobi olarak başladı, şimdi ise siparişlere yetişemiyor

Taleplere yetişmekte zorlanan Atila, sanayi sitesi ve OSB’de açtığı yeni atölyeler ve iş ortağı olan kadınlarla kapasitesini artırmayı hedefliyor. İstanbul’dan konteynerlere yüklenen çinileri Amerika’ya gönderen Atila’nın yurt dışında yaşayan çocukları ürünleri pazarlıyor.

Evinin bahçesine kurduğu atölyeden birkaç yıl öncesine kadar Amerika’ya 35 koli çini gönderen Atila, yılda 450 koli çini gönderiyor.

İhracatın yanı sıra istihdam sağladığı kadınların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelmesinden mutlu olduğunu ifade eden Atila, "Bir katkı sağlıyoruz, döviz getiriyoruz ihracat yaptığımız için.