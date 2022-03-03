Işınımölçer ne demek, TDK'ya göre Işınımölçer kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Işınımölçer ne demek? Işınımölçer TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ışınımölçer kelimesi. Peki ışınımölçer ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ışınımölçer nedir, ışınımölçer kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

IŞINIMÖLÇER NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Işınımölçer kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ışınımölçer kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kaynağın bütün dalga boylarındaki toplam ışınımını ölçen araç, bolometre

