Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Binalarda; su tesisatının (temiz ve atık su), kömür veya güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerinin kurulması, bakım ve onarım işlerini yapan kişidir.

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Maaşı Ne Kadar? 2021 Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Maaşları

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı maaşı ortalama aylık 3.460 - TL’dir. En maaşı 3.000 -TL, En yüksek ise 4.100 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim mezunu olmak bu meslek için yeterlidir.

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Ne İş Yapar?

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Su veya ısıtma sistemleri için gereken malzemeyi saptamak,

b) Boruların geçebilmesi için binanın duvarlarında delikler açmak,

c) Boruları gereken boyda keser, büker, diş açar, birbirine eklemek,

d) Hidrofor tesisatını kurar, pompa bağlantılarını yapar ve çalıştırmak,

e) Sistemde bozukluk olduğunda onarmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı mesleğinin meslek kodu 7126.10 olarak belirlenmiştir

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