İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başladı

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun düzenlediği İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında 17 şehirden 129 sporcunun katıldığı Türkiye şampiyonasının pandemi koşullarına rağmen daha büyük katılım sağlandığını ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, "İşitme engelliler faaliyet programında bu sene pandemiden dolayı yaptığımız eklemelerde temasın en az olduğu bireysel sporları tercih ettik" dedi.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu, İşitme Engelliler Tekvando Poomsae Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de ki Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda başladı. Şampiyonaya İstanbul ve İzmir'in yanı sıra Antalya, Tekirdağ, Manisa, Kayseri, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Eskişehir, Balıkesir, Mersin, Sakarya, Osmaniye, Ankara ve Karaman'dan 129 sporcu katıldı. Şampiyonaları pandemi dönemi nedeniyle Sağlık Bakanlığı'nın tedbirleriyle altına düzenlediklerini ifade eden Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kıhtır, geçen yıla oranda daha büyük bir katılım sağlandığını söyledi.

Kıhtır, "İşitme engelliler faaliyet programında bu sene pandemiden dolayı yaptığımız eklemelerde temasın en az olduğu bireysel sporları tercih ettik. Bu yönde bir organizasyon yapmaya çalıştık. Bir hafta önce Sakarya'da bir şampiyona yaptık, şimdi de Eskişehir'de güzel bir organizasyon yapıyoruz. Destek olan herkese teşekkür ederiz. Çok memnun olduk, güzel bir organizasyon oldu. Güzel bir katılım oldu. Geçen seneden daha fazla bir katılım vardı. Katılan illerin sporcularına, hakemlere, organizasyonda emeği geçen herkese tek tek teşekkür ederim. Pandemi diğer spor branşlarını da çok fazla etkiledi. Sağlık Bakanlığı da yaptığımız çalışmalarda, hangi branşlarda nasıl bir uygulama yapabiliriz konusunda bize yardımcı oluyor. Biz de bu kurallara uyuyoruz. Sadece bizde değil tüm dünyada bu tarz uygulamalar devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bugün tamamlanacak olan ve 4 kategoride düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda sporcular koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak salonda yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Müsabaka görüntüleri

-Saha kenarında bekleyen sporcular

-Yakup Ümit Kıhtır'ın açıklamaları

-Saha kenarında ısınan sporcular

-Hakem heyeti

-Yarışmacıların detayları

-Genel görüntüler

(FOTOĞRAFLI)