İskandil ne demek, TDK'ya göre İskandil kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İskandil ne demek? İskandil TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi iskandil kelimesi. Peki iskandil ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre iskandil nedir, iskandil kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İSKANDİL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İskandil kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İskandil kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre iskandil kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Denizin derinliğini ölçme

- Bu iş için kullanılan araç

- İşin içyüzünü öğrenme, bilgi toplama, sorup soruşturma



İSKANDİL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İstanbul'daki ilk günlerinde yaptığı iskandiller, umduğunun tersine olarak burada geçimini kolay sağlayamayacağını göstermişti.



İSKANDİL KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- iskandil etmek

