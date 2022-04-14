Iskarmoz ne demek, TDK'ya göre Iskarmoz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iskarmoz ne demek? Iskarmoz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıskarmoz kelimesi. Peki ıskarmoz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıskarmoz nedir, ıskarmoz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ISKARMOZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iskarmoz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Iskarmoz kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre ıskarmoz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı

- Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk

- Vücudu yuvarlak, uzunca, pullu, burnu sivri, küçük palamut boyunda bir balık (Sphyraena sphyraena)



ISKARMOZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- adi ıskarmoz

