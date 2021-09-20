Iskat ne demek, TDK'ya göre Iskat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Iskat ne demek? Iskat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıskat kelimesi. Peki ıskat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıskat nedir, ıskat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Iskat kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Iskat kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ISKAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Iskat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Iskat kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ıskat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düşürme, aşağı atma

- Düşürülme

- Ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadaka

