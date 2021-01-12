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  3. İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu: 4 gözaltı

İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde özel harekat ile birlikte gerçekleştirilen operasyona 400 polisin katıldı. Narkotik operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü kentin özellikle tepe mahallelerinde bulunan 5 ayrı mahalleye 400 polisle eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldıkları operasyonu polis drone kamerasıyla havadan takip etti. Koçbaşı ile kapıların kırılarak girildiği evlerde uyuşturucu ile ilgili aranan 4 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

İskenderun’da 400 polis ile narkotik operasyonu: 4 gözaltı

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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