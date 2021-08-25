İSKİ İstanbul, İZSU İzmir, ASKİ Ankara su kesintisi 25 Ağustos 2021 Çarşamba

25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yaşanacak su kesinti listeleri İSKİ - ASKİ - İZSU tarafından paylaşıldı. Biz de bu üç büyük ilde yaşanacak su kesintilerini derledik.

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİSİ 25 NİSAN ÇARŞAMBA

İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Zümrütevler Mah,Gülensu Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.08.2021 04:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.8.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 25 NİSAN ÇARŞAMBA

SİNCAN

Arıza Tarihi: 25.08.2021 08:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 17:00:00

Detay: Pınarbaşı mahallesi kuyumcu sokak ile 108 sokak kesişiminde Kanal İnşaat Daire Başkanlığı İhaleten Firma tarafından Yağmursuyu hattı imalatı çalışması ile içme suyu hattımız çakıştığı için, içme suyu hat deplase işlemi yapılacağından planlı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yaşar kemal caddesi - Zafer içer caddesi (93 cadde ) - Savunma sokak - Pekin sokak - Palamut sokak - Kuyumcu sokak - 105 sokak 106 sokak 107 sokak 108 sokak 111 sokak 112 sokak 114 sokak 115 sokak 116 sokak 117 sokak 118 sokak 119 sokak 120 sokak 121 sokak 122 sokak 123 sokak 124 sokak 125 sokak 126 sokak 126/1 sokak 127 sokak 128 sokak 129 sokak 130 sokak 129/1 sokak 131 sokak 133 sokak 134 sokak 135 sokak 136 sokak 137 sokak 138 sokak 139 sokak 140 sokak 141 sokak 143 sokak 144 sokak 145 sokak



ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 25.08.2021 00:30:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 11:00:00

Detay: Yakupabdal Mahallesi Serpmeevler içerisinde bulunan PE110'luk temiz su borusu arızası sebebi ile su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Yakupabdal Mahallesi Serpmeevler ve civarı



KALECİK

Arıza Tarihi: 24.08.2021 22:00:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 01:00:00

Detay: Kalecik Çansa Kale mahallesi Mehmet Akif sokak içerisinde meydana gelen Q110 luk PVC şebeke arızası nedeni ile su kesintisi yapılmaktadır

Etkilenen Yerler: Çansa Kale Mahallesi



NALLIHAN

Arıza Tarihi: 25.08.2021 08:25:00

Tamir Tarihi: 25.08.2021 13:00:00

Detay: Nallıhan İlçesi Yazı Mahallesi Emirtoz Caddesinde meydana gelen İçme suyu Şebeke Hattı arızası (75 lik PVC boru) nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Yazı Mahallesi-Atatürk Mahallesi-Aliağa Mahallesi-Hacı bey Mahallesi.

İZSU İZMİR SU KESİNTİSİ 25 NİSAN ÇARŞAMBA

İzmir'de yaşanacak planlı su kesinti bilgilerinin paylaşıldığı mecra olan İZSU'nun resmi web sitesinde, 25 Ağustos Çarşamba günü İzmir'de yaşanacak planlı su kesintisi bulunmamaktadır. Kesintiler, ani gelişebildiğinden sık sık yeni veriler girilmektedir Bu kapsamda İZSU sayfasındaki bilgiler detaylandırıldığında haberimiz güncellenecektir.