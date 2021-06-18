İSKİ İstanbul su kesintileri: 18 Haziran 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İstanbul su kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından İstanbul su kesinti listesi paylaşıldı. İstanbullular sabah saatlerinden itibaren bugün mahallelerinde su kesintilerinin yaşanıp yaşanmayacağını araştırıyor. İşte İSKİ'nin paylaştığı o liste ve 18 Haziran 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorularının yanıtı.

18 HAZİRAN 2021 İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

Bugün İstanbul'da sadece bir ilçede kesinti yaşanacak. Ancak ilçenin bir çok mahallesi kesintiden etkilenecek. İşte o mahalleler;

İSKİ İSTANBUL SU KESİNTİ LİSTESİ

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Maden Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah,Cumhuriyet Mah

Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi

Açıklama : Büyükdere Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Sebebiyle Tesis İşletme Dışı Kalmıştır.

Başlama Tarihi : 18.06.2021 02:06

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.6.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.