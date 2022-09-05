İSKİ, Sarıyerli vatandaşları uyardı! Önleminizi alın: 14 saatlik su kesintisi yaşanacak

İSKİ'den yapılan açıklamada ekonomik ömrünü tamamlamış olan ve sık sık arıza yapan Büyükdere-Hacıosman Bayırı Caddesi’ndeki isale hattının 700 mm çapındaki çelik boru ile yenilendiğini açıkladı.

Açıklamada söz konusu hattın bağlantı çalışmalarının 5 Eylül Pazartesi 22.00 ile 6 Eylül 2022 Salı günü saat 12.00 saatleri arasında yapılacağı belirtildi.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK MAHALLELER

Buna göre Sarıyer ilçesinde Maslak, Darüşşafaka, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Kazım Karabekir Paşa, PTT Evleri, Büyükdere, Kocataş, Sarıyer Merkez, Maden, Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy, Zekeriyaköy ve Tarabya mahalleleri ile Kireçburnu ve Yeni mahallelerinin üst kotlarına 14 saat boyunca su verilemeyecek.