İskoçya'da bıçaklı saldırı!Çok sayıda ölü var

İskoçya’nın Glasgow şehrinde bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 3 kişinin öldüğü ve bir polis memurunun yaralandığı gelen bilgiler arasında ye alıyor. Şüphelinin ise olay esnasında öldürüldüğü aktarıldı. Çok sayıda polisin intikal ettiği ve olayın gerçekleştiği West George Sokağı polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde araştırması sürüyor.

Sky News'e konuşan bir görgü tanığı, yerde kanlar içinde yatan insanlar gördüğünü söyledi.Diğer görgü tanığı Craig Milroy ise, olayı ofis penceresinden gördüğünü ve ambulansların dört yaralıyı hastanelere taşıdığını aktardı.