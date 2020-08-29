İŞKUR Beden İşçisi (Genel) iş ilanları ve personel alımı

Türk Meslekler sözlüğünde “Kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişi” olarak tanımlanan ve eğitim düzeyinde herhangi bir düzey gerektirmeyen Beden İşçisi (Genel) mesleğinde İŞKUR her gün yüzlerce ilan yayınlamaktadır. İŞKUR Beden İşçisi (Genel) iş ilanlarına aşağıda belirtilen link üzerinden ulaşabilir, İŞKUR sistemine şifre ile giriş yaparak yayınlanan tüm ilanlar arasında durumunuza uygun iş araştırması yapabilirsiniz.

İş arayan vatandaşlarımız İŞKUR Resmi İnternet Şubesi üzerinden sisteme üye olup, özgeçmişlerini kayıt ettikten sonra durumlarına uygun iş arayabilmektedir. İŞKUR Resmi İnternet Şubesine şifre ile giriş yaptıktan sonra kişisel durumunuza uygun iş ilanlarına ulaşabilir, arama kriterlerini değiştirerek Ülke genelinde ve yurtdışında iş araştırması yapabilir, İŞKUR tarafından kamu işçisi statüsünde açılan tüm açık iş ilanlarını görerek bu ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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İŞKUR resmi internet sitesinde iş ilanlarına bakmak ve durumunuza uygun iş arayabilmek için İŞKUR üyeliğinizin olması gerekmektedir. İŞKUR şifreniz ile sisteme giriş yaptığınızda ancak ilan detaylarına ulaşma imkanınız bulunmaktadır.

İŞKUR şifrenizi unuttuğunuzda şifrenizi nasıl yenileyebileceğiniz ve eğer hiç kaydınız yok ise İŞKUR sistemine nasıl kayıt olabileceğinize dair detaylı bilgilere ilgili haberlerimizden ulaşabilirsiniz.

İŞKUR yeni şifre nasıl alınır? İŞKUR şifremi unuttum ve şifre yenileme işlemleri

Beden İşçisi (Genel) Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 9622.02

Meslek Adı : Beden İşçisi (Genel)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Çöpçüler Ve Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Diğer Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu : Düzensiz İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar Olmayan

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Kas gücünü kullanarak taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanarak herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan kişidir.

Beden İşçisi (Genel) Görev ve İşlem Basamakları :

Beden İşçisi (Genel), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kişisel hazırlık yapmak,

b) Taşıma, kaldırma, istifleme, kürekleme, kazma ve benzeri işleri kol gücünü kullanarak yapmak,

c) Kürek, el arabası ve sokak süpürgesi gibi basit işçilik aletlerini gerekli yerlerde kullanmak,

d) Yükleme, boşaltma yapmak,

e) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemleri almak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

İŞKUR tarafından verilen hizmetlerden yararlanabilmek için İŞKUR Resmi İnternet sitesinde kaydınızın olması gerekmektedir.

İŞKUR Kayıt

İŞKUR sisteminde iş aramanın ilk adımı kayıttır. Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen iş arayanların Kurum portalına üye olarak veya şahsen Kurum ünitelerine başvurarak kayıt olmaları zorunludur. Başarılı bir eşleştirme için hem açık iş hem de iş arayan kişi hakkında tam ve doğru bilgilerin bulunması gerekmektedir. Gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları ilgili kişilerin uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Özgeçmişinizde eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kaydınız aktife alınmamaktadır.

İŞKUR Kayıt Koşulları

İş arayanların Kurumumuza kayıt yaptırabilmeleri için 14 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

Engelli Kaydı

Engelli; doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarının engellilik sağlık kurulları tarafından düzenlenen “Ek-1 Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-2 Erişkinler İçin Terör, Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu”, “Ek-3 Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu” ve/veya “Ek-4 Çocuklar İçin Terör Kaza ve Yaralanma Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelenen kişi olarak tanımlanmaktadır.

İnternet üzerinden engelli olarak kayıt yaptırmak isteyen kişilerin sağlık kurulu raporunu İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine ibraz ederek bu durumlarını onaylatmaları zorunludur. Onay işlemi yaptırmayan engelliler normal statüde işlem görmektedir. Raporlarında herhangi bir işte çalışamaz bilgisi olanların engelli kaydı alınmamakta, süreli raporlarda da rapor tarihi dikkate alınarak engellilik derecesinin kalktığı tarihten itibaren iş arayan kaydı sistem tarafından otomatik olarak normale dönüştürülerek, engelliliğinin devam ettiğine dair yeni bir rapor getirilmesi halinde engelli kaydı bu rapor doğrultusunda güncellenmektedir.