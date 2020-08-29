İŞKUR Elektrikçi (Genel) iş ilanları ve personel alımı

Türk Meslekler sözlüğünde “ev, ticari müessese veya atölyelerde bulunan elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve küçük teçhizatı kuran ve tamir eden kişi” olarak tanımlanan ve minimum ilköğretim eğitim düzeyi gerektiren Elektrikçi (Genel) mesleğinde İŞKUR her gün onlarca ilan yayınlamaktadır. İŞKUR ilanlarına aşağıda belirtilen link üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7411.04

Meslek Adı : Elektrikçi (Genel)

Grup Bilgileri

M. Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

M. Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

M. Grubu : Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

M. Birim Grubu : Bina Ve İlgili Elektrik Tesisatçıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı Nedir?

Ev, ticari müessese veya atölyelerde bulunan elektrik tesisatını, elektrikli araçları ve küçük teçhizatı kuran ve tamir eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Elektrikçi (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a. Proje ve diğer şartnameleri incelemek,

b. Tevzi tablosu, sigorta kutusu, anahtar, ampul ve priz yerleri (sortiler) gibi eşyayı yerine takmak ve tespit etmek,

c. Tesisatı, düğmeleri ve sigorta tabloları gibi donatımı, motorları ve diğer elektrikli mekanizmaları incelemek,

d. İçinden iletkenler geçen boruları kesmek, bükmek, köşe kıvrımlarını yapmak ve yerlerine takmak,

e. İçlerinden iletken teller geçirmek veya antigron kablo çekmek,

f. Tesisatı sortilere ve elektrik teçhizatına bağlamak,

g. Tesisat ve plan şemasına bakarak ve test cihazları kullanarak arızaların yerini belirlemek,

h. Arızalı kablolar, yanmış sigortalar gibi parçaları ve diğer elektrik cihazlarının elemanlarını onarmak yada yenileriyle değiştirmek,

a. Elektrik tesisatının ve cihazlarının durumlarının inşaat kurallarına ve güvenlik talimatlarına uygunluğunu incelemek ve yeterli çalışma koşullarında çalışması için bakımını yapmak,

j. Yeni elektrik tesisatlarının bağlantısını yapmak,

k. Elektrikli ev aletlerinde kullanılan elektrik motorlarının bakım ve onarımını yapmak

xx. Arıza elektrikse akım, gerilim ve direnç ölçümü yapmak,

lllllllll. Yeni elektrik cihazları yada sistemleri kurmak, bobinleri yeniden sarmak,

n. Cihazların onarım ve revizyonunu yapmak yada tadilat yapmak,

o. Hazır olan bir bakım programını izlemek ve tesisatın durumu hakkında kayıtlar tutmak,

p. Yüksek ve alçak voltaj tesisatı üzerinde ihtisası bulunabilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir