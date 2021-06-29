İŞKUR evde paketleme işi başvuru ekranı: İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR paketleme işi için şartlar neler?

Özellikle ev hanımlarını sevindiren İŞKUR evde paketleme işi hakkında detaylı bilgiler haberimizde. İŞKUR, çalışmayan milyonlarca kişiye evde iş fırsatı sunuyor. Günde çok az bir zaman ayırarak bütçenize çokça katkı sağlayabilirsiniz. Peki İŞKUR evde paketleme işi başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR paketleme işi için şartlar neler? İşte detaylar.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR evde paketleme iş başvuruları İŞKUR şubelerinden yapılıyor. İş başvurusunda bulunmak için kendinize en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formunu doldurmanız yeterli. Yetkililer aracılığı ile sisteme kayıt edileceksiniz. Ardından da doldurulan formda yer alan telefon bilgileri kaydedildikten sonra uygun iş olunca vatandaşlarla iletişime geçiliyor. SMS yoluyla iletilen işi kabul edenler anında işe başlayabiliyor.

EVDE PAKETLEMEDE HANGİ İŞLER VAR?

İŞKUR evde paketleme projesinde genellikle cetvel seti hazırlama, sabun, tel toka, takı tasarım, tırnak kutulama, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, nikah şekeri, bitki çayı paketleme gibi çeşitli işler mevcut.

El çabukluğu gerektiren bu işlerde günlük ortalama 4 saat çalışarak ev kadınlar aylık bin TL üzeri para kazanabilecek.

İŞKUR EVDE PAKETLEME MAAŞI NE KADAR?

Söz konusu proje kapsamında günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 1000 lira üzeri maaş verilebilmektedir.